انخفاض عدد المسنين في اليابان: ماذا يعني وصوله إلى 36.19 مليون؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الأحد أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بلغ 36.19 مليون نسمة حتى يوم الاثنين، بانخفاض قدره 50 ألفًا عن العام السابق.

وجاء هذا التقدير، الذي صدر عشية يوم احترام المسنين، وهو عطلة وطنية تُصادف يوم الاثنين، ليسجّل أول انخفاض منذ عامين، لكنه مثّل في الوقت نفسه نسبة قياسية بلغت 29.4% من إجمالي سكان البلاد، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعكس تجاوز عدد الوفيات بين من هم في سن 65 عامًا فأكثر لعدد الأشخاص الذين دخلوا هذه الفئة العمرية حديثًا.

وبحسب البيانات، يُقدَّر عدد كبار السن من الرجال بـ15.68 مليون نسمة، ما يعادل 26.2% من إجمالي السكان الذكور، فيما بلغ عدد النساء المسنات 20.51 مليون نسمة، أي 32.4% من إجمالي الإناث.

وتواصل نسبة كبار السن إلى إجمالي السكان ارتفاعها عامًا بعد عام. وتشير تقديرات المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي إلى أنها قد تصل إلى 34.8% بحلول عام 2040، عندما يبلغ جيل طفرة المواليد الثاني في اليابان، المولودون بين عامي 1971 و1974، 65 عامًا أو أكثر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)