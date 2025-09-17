جريمة صادمة في اليابان.. العثور على جثة رجل داخل حقيبة سفر والقاتلة تعترف

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- اعترفت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا، متهمة بقتل حبيبها السابق، الذي عُثر على جثته داخل حقيبة سفر في نهر تاما قرب طوكيو في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بالتهمة المنسوبة إليها خلال جلسة محاكمة أمام محكمة يوكوهاما الجزئية يوم الثلاثاء.

في الجلسة الأولى من محاكمة ماي نيشيتاكا، العاطلة عن العمل، أكدت النيابة العامة في بيانها الافتتاحي أن ”الضحية لم يكن مذنبًا بدرجة تبرر قتله“. ووصفت النيابة دور نيشيتاكا في الجريمة بأنه ”محوري ومدبر بعناية، مدفوع بنية واضحة للقتل“.

ترأس المحاكمة القاضي تاكاو ساتو، حيث جادل الدفاع بأن الضحية استفز نيشيتاكا وعائلتها من خلال انتقاداته لهم في بث مباشر، مما يجعلها تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الحادث.

وبحسب لائحة الاتهام، تآمرت نيشيتاكا مع أفراد من أسرتها وشريك آخر، حيث وضعت حبوبًا منومة في مشروب صديقها السابق تادايوكي هارا (46 عامًا آنذاك) داخل شقة في حي أوتا بطوكيو، قبل أن تقوم بخنقه في شقة بحي أوتا في طوكيو في ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويُعتقد أن الجناة نقلوا الجثة داخل حقيبة سفر وألقوها في نهر تاما بمدينة كاواساكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)