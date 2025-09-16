سوزوكي تطلق أول سيارة كهربائية من طراز فيتارا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوزوكي موتور اليوم الثلاثاء أنها ستبدأ طرح أول سيارة كهربائية لها، وهي ”فيتارا إي“، في السوق الياباني في 16 يناير/ كانون الثاني 2026. وسيبدأ سعر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية من 3,993,000 ين ياباني، مما يجعلها خيارًا تنافسيًا في فئة السيارات الكهربائية الصغيرة.

يُعد هذا الطراز الأول ضمن خطة الشركة لإطلاق ستة نماذج كهربائية في اليابان بحلول نهاية السنة المالية 2030، بهدف مواكبة نمو سوق السيارات الكهربائية السريع. وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة في طوكيو، صرح الرئيس توشيهيرو سوزوكي قائلًا: ”يأتي إطلاق فيتارا e ضمن استراتيجيتنا لتقديم خيارات متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية خصائص المناطق والأسواق المختلفة“. وأضاف ”أنا واثق من أن هذا الطراز سيفتح آفاقًا جديدة في السوق الياباني“.

ستتوفر السيارة بنسختين: دفع ثنائي ورباعي، مع مدى قيادة يتجاوز 400 كيلومتر لإصدار الدفع الثنائي بشحنة واحدة، مدعومًا ببطارية ليثيوم حديد فوسفات (LFP) التي تتميز بأمان أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية. ويُصنع الطراز في مصنع سوزوكي في غوجارات بالهند، وهو متوفر حاليًا في الأسواق الأوروبية، مع خطط لإطلاقه في الهند أيضًا. ويُتوقع أن يساهم هذا الإطلاق في تعزيز مكانة سوزوكي في سوق السيارات الكهربائية العالمية، حيث يُعد الطراز الأول من نوعه للشركة كإنتاج جماعي كهربائي بالكامل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)