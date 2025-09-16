الولايات المتحدة تخفض تعريفات السيارات اليابانية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- خفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفة الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15% يوم الثلاثاء، وهي لا تزال أعلى من المستوى السابق البالغ 2.5% قبل رفعها في وقت سابق هذا العام.

كما من المقرر أن تخفض إدارة ترامب رسومها الجمركية على السلع اليابانية الخاضعة للتعريفة المتبادلة بنسبة 15%، وفقًا لإشعار نُشر يوم الاثنين. وتُطبق التعريفات المخفضة بأثر رجعي اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب، مع استرداد المبالغ المدفوعة بالزيادة منذ ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء التعريفات الجمركية على الطائرات المدنية وقطع غيارها، بينما لا تُطبق ضريبة السيارات على الشاحنات الصغيرة والسلع الأخرى الخاضعة بالفعل لتعريفات بنسبة 15% أو أكثر.

كانت إدارة ترامب قد فرضت تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على السيارات في أبريل/ نيسان، وعلى قطع غيار السيارات في الشهر التالي، كجزء من استراتيجيتها لتحقيق التوازن التجاري مع اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)