فيلم ”قاتل الشياطين“ الجديد يحطم الأرقام ليصبح ثاني أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حقق أحدث فيلم من سلسلة أنيمي ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا“ إيرادات بلغت 33 مليار ين في شباك التذاكر، وهو ثاني أعلى رقم على الإطلاق في اليابان، متجاوزًا فيلم ”المخطوفة“ من إنتاج استوديو جيبلي.

حقق الجزء الأول من ثلاثية ”قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا: الفيلم: قلعة اللانهاية“ إيرادات بلغت 33.05 مليار ين في أول 60 يومًا من عرضه في اليابان، متجاوزًا 31.68 مليون ين لفيلم ”المخطوفة“ الذي صدر عام 2001، وفقًا لموزعه.

لا يزال فيلم ”قاتل الشياطين: قطار موغن“، الذي صدر عام 2020، يتصدر شباك التذاكر في اليابان، بإيرادات بلغت 40.75 مليار ين. في أمريكا الشمالية، حقق أحدث فيلم ”قاتل الشياطين“، الذي عُرض يوم الجمعة، 70.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وهو رقم قياسي لأي أنمي ياباني.

سلسلة ”قاتل الشياطين“ تدور حول فتى يُحارب الشياطين الذين قتلوا عائلته.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)