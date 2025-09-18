تحذير جديد: تغير المناخ يجعل موجات الحر أشد وأطول زمنًا

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- صرّح معهد الأبحاث الأمريكي ”كلايمت سنترال“ يوم الأربعاء بأنّ تغير المناخ أدّى إلى استمرار موجة حرّ خطيرة تُهدّد الصحة لفترة طويلة في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب.

وشملت أبحاث المعهد 240 دولة ومنطقة وإقليمًا تابعًا، إضافة إلى 940 مدينة حول العالم. وفي اليابان على سبيل المثال، سُجّل 62 يومًا بدرجات حرارة خطيرة، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي أيام الصيف خلال الأشهر الثلاثة.

ووفقًا للمعهد، تُعدّ الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90% من درجات الحرارة المُسجّلة في المناطق المعنية بين عامي 1991 و2020 أيام حرّ خطيرة. وأشار إلى أنّ الناس لا يستطيعون التكيّف مع درجات حرارة تتجاوز الحدّ المسموح به، مع تزايد خطر الإصابة بضربة شمس وأضرار صحية أخرى.

وأضاف المعهد أنّه من بين 62 يومًا من أيام الحرّ الخطيرة في اليابان، والتي احتلّت المرتبة السابعة بين المناطق الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، كان 22 يومًا منها بسبب تغير المناخ. تصدّرت جامايكا، وهي دولة جزرية في منطقة البحر الكاريبي، القائمة الإجمالية، حيث شهدت 74 يومًا من الحرّ المُهدّد للصحة، منها 59 يومًا بسبب تغيّر المناخ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)