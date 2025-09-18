بنية تحتية على المحك: شبكات صرف صحي بطول 300 كيلومتر تحتاج إلى معالجة فورية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته وزارة البنية التحتية يوم الأربعاء أن إجمالي طول أنابيب الصرف الصحي في اليابان التي وُجد أنها بحاجة إلى إجراءات سريعة يبلغ حوالي 300 كيلومتر.

ستطلب الوزارة من البلديات التي تدير هذه الأنابيب اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكرًا، وتعتزم تقديم الدعم المالي والفني لها.

أُجري المسح الوطني لأنابيب الصرف الصحي التي مضى على تركيبها 30 عامًا أو أكثر من خلال عمليات تفتيش بصرية واستخدام طائرات بدون طيار، وذلك بعد أن ابتلعت حفرة عميقة شاحنة في يناير في مدينة ياشيو بمحافظة سايتاما المجاورة لطوكيو.

في مارس/ آذار، طلبت الوزارة من الحكومات المحلية فحص ما مجموعه 5000 كيلومتر من أنابيب الصرف الصحي التي يبلغ قطرها مترين أو أكثر في غضون عام، وذلك لفهم مستويات التآكل والترهل والتلف فيها. كان الهدف هو إكمال مسح ما يقارب 813 كيلومترًا من الأنابيب، مع إعطاء الأولوية، بحلول الصيف، لتغطية الأنابيب ذات البنية المشابهة لتلك الموجودة في موقع ياشيو، في 43 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية.

وحتى أغسطس/ آب، اكتمل مسح ما يقارب 621 كيلومترًا من الأنابيب. وخلصت الوزارة إلى أن 72 كيلومترًا في 35 محافظة تتطلب إجراءات سريعة خلال عام من حيث المبدأ. ووجدت أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في غضون خمس سنوات بعد الإصلاح الأولي لنحو 225 كيلومترًا في 36 محافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)