نيسان تدرس استخدام المزيد من قطع غيار السيارات الصينية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح مسؤولون في شركة نيسان اليابانية المتعثرة يوم الأربعاء بأن الشركة تدرس استخدام المزيد من مكونات السيارات الصينية في إطار جهودها لخفض التكاليف.

تأمل نيسان في خفض التكاليف من خلال استخدام منتجات متعددة الاستخدامات من مصنعين صينيين تتميز بتنافسية عالية من حيث التكلفة.

صرح تاتسوزو توميتا، المسؤول عن دراسة إجراءات نيسان لخفض التكاليف، للصحفيين: ”جودة المنتجات الصينية تتحسن بسرعة“.

في أبريل/ نيسان، أطلقت نيسان سيارتها الكهربائية الجديدة N7 في السوق الصينية، وحققت مبيعات قوية.

وقال توميتا: ”لقد اكتسبنا أسلوبًا صينيًا في إدارة الأعمال. المهمة الآن هي كيفية تطبيقه في عملياتنا“، مشيرًا إلى أن الشركة ستستفيد من الخبرة المكتسبة من مبيعات N7 في الصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)