أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- صرّح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، يوم الأربعاء، بأن اليابان تُدين الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.

وأضاف إيوايا في بيان أن هذه العمليات العسكرية ”ستُفاقم الأزمة الإنسانية المُزرية أصلاً في غزة“، و”قد تُقوّض أسس حل الدولتين“.

وأضاف: ”نحثّ إسرائيل بشدة على اتخاذ تدابير ملموسة فوراً لإنهاء الأزمة الإنسانية المُزرية... والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)