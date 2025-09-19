خطوة غير مسبوقة.. اليابان تسمح ببيع أول دواء لعلاج ضعف الانتصاب دون وصفة طبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة اليابانية يوم الخميس على السماح ببيع دواء لعلاج ضعف الانتصاب بدون الحاجة إلى وصفة طبية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.

وقد تقدمت شركة SSP، ومقرها طوكيو، بطلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة لطرح دواء سياليس في الأسواق كعلاج يُصرف مباشرة من الصيدليات. وبمجرد أن يقرّ وزير الصحة القرار بعد مرحلة جمع الآراء العامة، سيصبح سياليس أول دواء لعلاج ضعف الانتصاب متاحًا دون وصفة، مع إلزام المشتري بالحصول على إرشادات من الصيادلة قبل الشراء.

وتتوقع الشركة أن يسهم هذا الإجراء في توسيع فرص حصول المرضى على العلاج، خصوصًا أن ضعف الانتصاب يُعتبر من العوامل المؤثرة في تراجع معدلات المواليد باليابان.

حتى الآن، كانت جميع الأدوية المخصصة لعلاج ضعف الانتصاب تتطلب تشخيصًا طبيًا ووصفة من الطبيب. يذكر أن شركة SSP حصلت على ترخيص تصنيع سياليس من شركة نيبون شينياكو، ومقرها مدينة كيوتو غربي اليابان، والتي تتولى إنتاج الدواء، قبل أن تتقدم بطلب اعتماد بيعه من دون وصفة طبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)