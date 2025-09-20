إطلاق آيفون 17 في اليابان وسط ترقب كبير لعشاق التكنولوجيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة آبل يوم الجمعة سلسلة هواتف آيفون 17 في اليابان والأسواق العالمية، مضيفةً طرازًا جديدًا فائق النحافة إلى مجموعتها تحت اسم آيفون إير.

اصطف نحو 30 شخصًا أمام متجر آبل في حي شيبويا بالعاصمة طوكيو، في انتظار الحصول على أجهزتهم الجديدة المحجوزة مسبقًا منذ الساعات الأولى من الإطلاق.

ويتميّز آيفون إير بسماكة لا تتجاوز 5.6 ملم، مع إطار مصنوع من التيتانيوم يمنحه قوة ومتانة عالية، ليضاهي في جودته الطرازات الراقية الأخرى من السلسلة. وتبدأ أسعاره من 159,800 ين (حوالي 1,080 دولارًا أمريكيًا).

أما الطراز القياسي من السلسلة، فيأتي مزوّدًا بكاميرا أمامية مُجدّدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرّف على الأجسام وضبط الإطار تلقائيًا، مما يسهل التقاط صور السيلفي. ويبدأ سعره من 129,800 ين (حوالي 880 دولارًا أمريكيًا).

وتعتمد سلسلة آيفون 17على شريحة A19 الأحدث من آبل، التي تمنحها قدرات مطوّرة في معالجة الصور والفيديو، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)