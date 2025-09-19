باحثون يابانيون يفوزون بجائزة ”نوبل للحماقة العلمية“!

أخبار اليابان

بوسطن - (جيجي برس)-- فاز فريق من الباحثين اليابانيين بجائزة ”نوبل للحماقة العلمية“ في علم الأحياء لعام 2025، وذلك عن اكتشافهم أن طلاء الأبقار بخطوط شبيهة بالحمار الوحشي يقلل من انجذاب الحشرات الماصة للدم إليها.

وتُعد هذه المرة التاسعة عشرة على التوالي التي يحصد فيها باحثون يابانيون هذه الجائزة، وهي نسخة ساخرة من جائزة نوبل تُمنح للأبحاث الطريفة والمبتكرة. وقد أُقيم حفل توزيع الجوائز في جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

قاد البحث توموكي كوجيما من المنظمة الوطنية لبحوث الزراعة والأغذية، بمشاركة باحثين آخرين، حيث قاموا برسم خطوط بيضاء على أجساد أبقار سوداء باستخدام طلاء مائي، ثم قارنوا عدد الحشرات التي تجذبها هذه الأبقار مع نظيراتها ذات اللون الأسود الكامل.

وللتأكد من أن رائحة الطلاء لا تؤثر على النتائج، قام الباحثون أيضًا بطلاء بعض الأبقار السوداء بخطوط سوداء. وأظهرت التجربة أن الأبقار ذات الخطوط البيضاء جذبت نصف عدد الحشرات تقريبًا مقارنة بالأبقار المطلية بالخطوط السوداء أو غير المطلية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)