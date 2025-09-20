اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - صرّح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة بأن اليابان لن تعترف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى محادثات هاتفية مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين لتوضيح موقف اليابان.

وسيشرح إيوايا وجهة نظر طوكيو بشأن هذه القضية في اجتماع قمة ذي صلة تستضيفه فرنسا والمملكة العربية السعودية في نيويورك يوم الاثنين. وسيزور وزير الخارجية الياباني نيويورك لمدة 6 أيام ابتداءً من يوم الاثنين لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية.

وقال إيوايا في المؤتمر الصحفي: ”لقد قررنا عدم الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) في الوقت الراهن“.

ويُعتقد أن هذا القرار قد اتُخذ في ضوء تشديد إسرائيل لموقفها بعد أن أعربت العديد من الدول عن دعمها للدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى معارضة الولايات المتحدة للاعتراف بالدولة.

وأشار إيوايا إلى أن الوضع الراهن في فلسطين قد يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين، القائم على التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين. وشدد على ضرورة أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية، وأن تعمل على دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن اليابان ستواصل القيام بدور واقعي واستباقي يقرّب المنطقة خطوة إضافية نحو حل الدولتين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)