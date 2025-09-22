اليابان تتحرك لحماية كبار السن من موجات الحر القاتلة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم وزارة البيئة اليابانية تكثيف جهودها لحماية كبار السن من التعرض لضربات الحر داخل منازلهم.

وقد طلبت الوزارة مليار ين ياباني للتدابير ذات الصلة في إطار ميزانية الحكومة المالية 2026.

وحددت الحكومة هدفًا يتمثل في خفض متوسط ​​عدد وفيات ضربات الحر السنوية إلى النصف بحلول عام 2030، من حوالي 1300 حالة وفاة سُجّلت خلال السنوات الخمس حتى عام 2022، إلا أن عدد الوفيات بلغ رقمًا قياسيًا تجاوز 2000 حالة وفاة في عام 2024.

ووفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، فإن 57.4% من الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى بسيارات الإسعاف بسبب ضربات الحر في الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول 2024 كانوا في سن 65 عامًا أو أكثر. ومن بين إجمالي الحالات، حدثت 38.0% في المنازل، مُشكّلةً النسبة الأكبر.

في حين أن كبار السن معرضون لخطر أكبر للإصابة بضربة الحر بسبب تراجع تنظيم درجة حرارتهم وقدرتهم على التعرق، فإن بعضهم يمتنع عن استخدام مكيفات الهواء حتى في الأيام شديدة الحرارة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)