تحذير من اليابان: الأطعمة الحلوة والمالحة قد تزيد استهلاك الملح وتؤثر على مرضى الكلى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت مجموعة بحثية من جامعة كيوتو اليابانية للطب ومجموعة هاوس فودز في العشرين من الشهر الجاري أن إضافة الحلاوة إلى الأطعمة المالحة قد تُضعف قدرة الجسم على تجنب ارتفاع تركيزات الملح، مما قد يزيد من تناول الملح. ويبرز هذا الميل بشكل خاص لدى مرضى الكلى المزمن، ويُنصحون بتقليل تناول الملح مع مراعاة آثار الحلاوة. نُشرت الدراسة في يوليو/ تموز في المجلة العلمية البريطانية ”ساينتفك ريبورتس“.

أفادت التقارير أن الثدييات تُفضل التركيزات المنخفضة من الملح، لكنها تُبدي نفورًا من التركيزات العالية. أجرى الفريق البحثي اختبارًا على أفراد أصحاء ومرضى الكلى المزمن بوضع ورق ترشيح مُنقع في محلول ملحي فقط، وورق ترشيح مُنقع في محلول ملحي ومحلول سكري بنسبة 80%، في أفواههم لمدة ثلاث ثوانٍ لكل منهم لاختبار حاسة التذوق لديهم.

عند اختبار تغيير تركيز المحلول الملحي، أبدى 32% من الأفراد الأصحاء نفورًا من المحلول الملحي بتركيز أعلى قليلًا (5%) من ماء البحر (حوالي 3%)، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 17% عند إضافة محلول السكر. عند استخدام محلول ملحي بنسبة 10%، أبدى 45% من المرضى نفورًا، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 25% عند إضافة ماء السكر.

من مرضى الفشل الكلوي المزمن، الذين يعانون أصلًا من انخفاض في الشعور بالملوحة، أبدى 15% فقط نفورًا من المحلول الملحي بنسبة 10%، لكن هذه النسبة انخفضت أكثر إلى 3% عند إضافة ماء السكر. عند استخدام محلول ملحي بنسبة 20%، وهو تركيز أعلى من صلصة الصويا (15%)، أبدى 21% نفورًا، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 8% عند إضافة ماء السكر.

يقول الأستاذ المساعد تيتسورو كوسابا (طب الكلى) في كلية الدراسات العليا للطب بجامعة محافظة كيوتو: ”قد تؤدي الأطعمة الحلوة والمالحة إلى استهلاك كميات كبيرة من الملح دون وعي، لذا يجب توخي الحذر. فبتقليل الحلويات، قد يزيد الشعور بالملوحة، مما يؤدي إلى تقليل تناول الملح“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)