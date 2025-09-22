نيسان تُحدث ثورة: تقنية قيادة بدون استخدام اليدين في شوارع المدن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة نيسان موتور، يوم الجمعة، عن نموذج أولي لسيارة مجهزة بنظام ”برو بايلوت“ من الجيل الجديد لمساعدة السائق، يتيح القيادة الذاتية بدون استخدام اليدين داخل المناطق الحضرية.

وجاء العرض التجريبي قبل الطرح الرسمي للسيارات المزودة بالنظام المتطور في السنة المالية 2027. ويعتمد ”برو بايلوت“ الجديد على تقنية القيادة الذاتية من المستوى الثاني، ما يعني أن السائق يظل مطالبًا بمراقبة الطريق والتدخل اليدوي عند الحاجة، حتى داخل المدن، على عكس النظام الحالي المقتصر على الطرق السريعة.

وفي وقت تواجه فيه الشركة تباطؤًا في المبيعات، تسعى نيسان إلى تعزيز زخم تحولها عبر التوسع في المركبات المجهزة بتقنيات متقدمة لمساعدة السائق.

النموذج الأولي بُني على سيارة ”أريا“ الكهربائية، وزُوّد بمجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الدقة المثبتة على السقف الأمامي، إضافةً إلى 11 كاميرا وخمسة أجهزة استشعار أخرى تتيح للسيارة التعرف على محيطها بدقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)