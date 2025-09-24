مدينة يابانية تحدد ساعتين فقط يوميًا لاستخدام الأجهزة الإلكترونية لسكانها

أخبار اليابان

تويوآكي - (جيجي برس)-- أقرّ المجلس البلدي في مدينة تويوآكي بمحافظة آيتشي، وسط اليابان، يوم الإثنين مرسومًا يقيّد استخدام الأجهزة الإلكترونية الترفيهية بساعتين يوميًا لجميع السكان. يهدف المرسوم، الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء المجلس خلال جلسة عامة، إلى الحد من الإفراط في استخدام الهواتف الذكية، الكمبيوترات الشخصية، والأجهزة اللوحية، وسيبدأ تنفيذه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وبهذا، تُصبح تويوآكي أول بلدية يابانية تفرض مثل هذا التقييد على جميع سكانها للأغراض الترفيهية.

تُدرك المدينة أهمية الأجهزة الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية، كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. ومع ذلك، اقترحت تحديد الاستخدام الترفيهي بساعتين يوميًا لتجنب التأثيرات السلبية، مثل قلة النوم والمشكلات الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط للأجهزة، بما في ذلك ألعاب الفيديو.

المرسوم إرشادي بطبيعته وغير ملزم قانونيًا، ويستثني استخدام الأجهزة لأغراض الدراسة، العمل، أو الأعمال المنزلية، دون فرض عقوبات على المخالفين. كما يتضمن قيودًا إضافية للأطفال، مثل منع استخدام الهواتف بعد الساعة 9 مساءً لطلاب المرحلة الابتدائية، وبعد 10 مساءً لطلاب المدارس الإعدادية فما فوق.

وأكد ماسافومي كوكي، عمدة تويوآكي، في حديثه للصحفيين أن ”المدينة لا تعارض الهواتف الذكية“، موضحًا أن الهدف هو تعزيز صحة السكان من خلال تشجيعهم على مراجعة عاداتهم اليومية والتفكير في تأثير الاستخدام المفرط على النوم والرفاهية العامة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)