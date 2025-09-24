ثورة في الزراعة.. شركة يابانية تطلق جرارًا ذاتي القيادة بخلية وقود هيدروجينية

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- كشفت شركة كوبوتا يوم الاثنين عن نموذج تجريبي لجرار زراعي يعمل بخلايا وقود هيدروجينية ويمتاز بخاصية القيادة الذاتية، في أول ظهور علني من نوعه لآلة زراعية تعمل بالهيدروجين. ويستمر عرضه حتى يوم الخميس.

يعتمد الجرار الجديد على الهيدروجين كوقود، مستهلكًا الأكسجين من الهواء ومنتجًا الماء فقط كمخرجات، في خطوة تهدف إلى المساهمة في إزالة الكربون وتعزيز كفاءة العمل الزراعي، وهما من أبرز التحديات العالمية في هذا القطاع.

يتميز النموذج بقوة تبلغ 100 حصان، ويبلغ طوله 4.4 أمتار، وعرضه 2.2 متر، وارتفاعه 2.3 متر. ويمكنه التحرك ليس فقط داخل الحقول، بل أيضًا بين الحقول المختلفة، مع القدرة على العمل نصف يوم بشحنة واحدة.

لا يحتوي الجرار على مقعد للسائق، إذ صُمم بالكامل للعمل ذاتيًا، مع إمكانية التحكم به عن بُعد من أي موقع ضمن نطاق الشبكة.





(النص الأصل باللغة الإنكليزية، جيجي برس)