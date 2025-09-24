ممثل فلسطين بطوكيو يحث اليابان على الاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وليد صيام، ممثل البعثة العامة الدائمة لفلسطين في اليابان، اليابان يوم الاثنين إلى الاعتراف بفلسطين كدولة في أقرب وقت، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها دول، منها بريطانيا.

جاءت دعوة السفير الفلسطيني بعد أن صرّح وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الجمعة بأن بلاده لن تعترف بفلسطين كدولة في الوقت الراهن.

في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو، صرّح صيام بأن نحو 200 ألف شخص في غزة ”قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا“ بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

في حين يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بفلسطين كدولة، قال صيام: ”الاعتراف بدولة فلسطين يحمي الأرض، ويحمي الحدود، ويحمي الشعب“.

وأشار صيام إلى أن فلسطين واليابان تعملان معًا لتحقيق حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)