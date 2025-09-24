الاعتراف بدولة فلسطينية.. اليابان تؤكد أن السؤال هو ”متى“ فقط

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، خلال اجتماع رفيع المستوى حول حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل عُقد في نيويورك يوم الاثنين، إن اعتراف اليابان بدولة فلسطين ”ليس مسألة احتمالات، بل مسألة توقيت“.

وشهد المؤتمر إعلان خمس دول، من بينها فرنسا، اعترافها الرسمي بفلسطين، في وقتٍ تعترف فيه نحو 80٪ من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالدولة الفلسطينية.

وكان إيوايا قد صرّح الأسبوع الماضي بأن بلاده ستمتنع عن الاعتراف بفلسطين في الوقت الراهن.

وأكد الوزير الياباني في كلمته بالمؤتمر، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة: ”لطالما دعمت اليابان حل الدولتين“، مشددًا على أن طوكيو ستواصل لعب دور واقعي واستباقي من أجل تحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة ”بلغت مرحلة خطيرة ومثيرة للقلق، تهدد بتقويض أسس حل الدولتين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)