مرشحان لزعامة الحزب الحاكم في اليابان يعارضان قبول المزيد من العمال الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أوضح اثنان من المرشحين الخمسة لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، يوم الثلاثاء، معارضتهما لاستقبال اليابان المزيد من العمال الأجانب.

وقال وزير الأمن الاقتصادي السابق، كوباياشي تاكايوكي، في مناظرة استضافتها أقسام شؤون الشباب والمرأة في الحزب: ”من المهم إرساء نظام يسمح لبلدنا بعدم الاعتماد على الأجانب قدر الإمكان“.

وأكد الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، موتيغي توشيميتسو، على ضرورة اتخاذ ”إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يتجاهلون القواعد“.

ومن بين المرشحين الثلاثة الآخرين، اقترحت وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة، تاكائيتشي ساناي، إنشاء منظمة للإشراف على السياسات الحكومية المتعلقة بالمواطنين الأجانب. وقال وزير الزراعة، كويزومي شينجيرو، إنه سيُعالج سوء استخدام برامج التأمين الطبي وإعانات الأطفال.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء، يهاياشي يوشيماسا على أهمية استقبال أكبر عدد ممكن من العمال الأجانب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)