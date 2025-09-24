رئيس وزراء اليابان يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- شدد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، على ضرورة تسريع المحادثات بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال إيشيبا، الذي يزور نيويورك حاليًا، إن هناك ”ضرورة ملحة“ لإصلاح هذه الهيئة القوية التابعة للأمم المتحدة. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تبذل طوكيو جهودًا بهذا الشأن، وأكد الجانبان تعاونهما.

كما اتفقا على العمل معًا بشأن نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، بالإضافة إلى تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية واختطافها مواطنين يابانيين.

كما التقى إيشيبا بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. واتفق الجانبان على التعاون الوثيق من أجل التوصل إلى حل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)