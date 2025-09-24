اليابان تحث إيران على حل القضية النووية عبر الحوار

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، يوم الثلاثاء، لنظيره الإيراني عباس عراقجي، عن أمل طوكيو القوي في حل قضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار.

وخلال لقائهما في نيويورك، تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وأكدا على التعاون الثنائي الوثيق.

وحث إيوايا إيران على العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. من جانبه، أوضح عراقجي موقف طهران.

وخلال إقامته في نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية، التقى إيوايا أيضًا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. وناقشوا البرنامج النووي الإيراني وتطوير الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، فضلاً عن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، والتي عانت من انهيار ثلاثي في ​​عام 2011.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)