رئيس وزراء اليابان: اعترافنا بدولة فلسطين مسألة وقت فقط

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- ألمح رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إلى احتمال اعتراف بلاده بدولة فلسطين في وقت قريب إذا واصلت إسرائيل إغلاق الطريق أمام حل الدولتين.

وقال إيشيبا في خطابه خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ”إذا أصرت إسرائيل على موقفها المتشدد، فستتخذ اليابان إجراءات جديدة.“

وأضاف أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة هذا العام تضع على عاتق المنظمة الدولية مسؤولية التوصل سريعًا إلى توافق بشأن إصلاح مجلس الأمن.

ورغم أن اليابان لم تعلن بعد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة، أكد رئيس الوزراء أن القضية لا تتعلق بما إذا كان سيتم الاعتراف، بل بموعد هذا الاعتراف.

كما دان إيشيبا بشدة الهجوم البري الذي شنته القوات الإسرائيلية مؤخرًا على مدينة غزة، داعيًا إلى وقفه الفوري.

وكان وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيويا قد صرّح يوم الجمعة، قبيل انعقاد مؤتمر حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي شهد إعلان عدد من الدول اعترافها بفلسطين، بأن موقف طوكيو الداعم لحل الدولتين ثابت، مشددًا على أن المسألة بالنسبة لليابان ”ليست متعلقة بالاعتراف من عدمه، بل بالتوقيت“.

وجدد إيويا في كلمته التأكيد على التزام بلاده بحل الدولتين، معبّرًا عن رغبة طوكيو في اتباع نهج مدروس لاختيار اللحظة المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)