اليابان تدعم فلسطين ماليًا

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، يوم الأربعاء، أن اليابان ستشارك في مبادرات جديدة لمعالجة الأزمة المالية الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال إيشيبا: ”بما أن فلسطين ستُصبح عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي في المستقبل، فمن الضروري إرساء نظام حوكمة مسؤول هناك“.

وأضاف أن اليابان ستتعاون مع دول مثل فرنسا، النرويج، المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول التي تشاركها الرؤية، لدعم إقامة حوكمة فعالة في فلسطين.

كما تطرق إيشيبا إلى انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان لاختيار خلفه، معربًا عن أمله في فوز إما وزير الزراعة، شينجيرو كويزومي، أو كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي. وقال: ”آمل شخصيًا أن يحظى من عملوا معي بجد خلال العام الماضي وطوروا سياساتي بدعم واسع“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)