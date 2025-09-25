أعمال الحفر اليابانية في أعماق البحار تُسجّل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعمال الحفر التي أجرتها السفينة اليابانية ”تشيكيو“ في أعماق البحار العام الماضي كأعمق عملية حفر علمية في المحيطات على مستوى العالم، وفق ما أعلنت الشركة المالكة للسفينة يوم الأربعاء.

انطلقت عملية الحفر من عمق 6,897.5 مترًا تحت سطح البحر، حيث حفرت السفينة مسافة إضافية بلغت 980 مترًا، ليصل طول أنبوب الحفر إلى 7,906 أمتار.

وأُجريت هذه الأبحاث في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي على طول خندق اليابان قبالة سواحل محافظة مياجي شمال شرقي البلاد، بهدف دراسة آلية الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس/ آذار 2011.

وتعود ملكية سفينة ”تشيكيو“ إلى الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا البحار والأرض (JAMSTEC)، فيما تتولى شركة مانتل كويست اليابان تشغيلها.

وخلال حفل توزيع الشهادات في طوكيو، قال رئيس JAMSTEC، هيرويوكي ياماتو: ”نحن سعداء للغاية، ونعتبر هذا اعترافًا دوليًا بتفوق تقنيتنا“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)