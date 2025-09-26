ترتيبات بين طوكيو وواشنطن لزيارة ترامب المرتقبة إلى اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر حكومية يابانية يوم الخميس أن الحكومتين اليابانية والأمريكية تُرتّبان زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اليابان أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

ونظرًا لأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا سيغادر منصبه الشهر المقبل، فمن المرجح أن يلتقي ترامب بخليفته خلال الزيارة. وكان إيشيبا قد طلب من ترامب زيارة اليابان في وقت مبكر، خلال زيارته للولايات المتحدة في فبراير/ شباط.

يعتزم ترامب حضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر عقدها في جيونجو، كوريا الجنوبية، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المتوقع أن تسبق زيارته المحتملة لليابان، وهي الأولى منذ بدء ولايته الثانية، حضوره القمة.

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، رفض كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، الإدلاء بتفاصيل حول زيارة ترامب المحتملة، قائلاً: ”إن أهمية التحالف الياباني الأمريكي، باعتباره حجر الزاوية في السياسات الدبلوماسية والأمنية اليابانية، لن تتغير“.

خلال فترة ولايته الأولى، زار ترامب اليابان والتقى برئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران 2019.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)