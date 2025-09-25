هوندا توقف إنتاج سيارتها الكهربائية الفاخرة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية، الأربعاء، وقف إنتاج سيارتها الكهربائية الفاخرة أكيورا ZDX، التي جرى تطويرها بالتعاون مع شركة جنرال موتورز الأمريكية.

كانت ZDX تُصنّع في أحد مصانع جنرال موتورز بالولايات المتحدة وتُطرح في السوق الأمريكية الشمالية، غير أن هوندا قررت إنهاء تطويرها وإنتاجها ابتداءً من طراز عام 2026. وأوضحت الشركة أن القرار جاء نتيجة تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية والتغيرات الجارية في السوق.

وتشهد سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نموًا محدودًا خلال الفترة الأخيرة، إذ لا تزال حصتها تقل عن 10% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. كما يُنتظر أن ينتهي هذا الشهر العمل بالقانون الذي أُقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن لدعم مشتريات السيارات الكهربائية، الأمر الذي قد يوجه ضربة إضافية لهذا القطاع.

وبعد هذه الخطوة، ستبقى سيارة Prologue الرياضية متعددة الاستخدامات، التي يجري تطويرها بالاشتراك مع جنرال موتورز، المشروع الكهربائي الوحيد المشترك بين الشركتين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)