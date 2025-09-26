انسحاب ياباني.. جايكا تسحب مبادرة ”البلدة الأم“ مع أفريقيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، يوم الخميس، عن سحب مبادرة ”البلدة الأم“، التي كانت تهدف إلى تعزيز التبادلات الثقافية والاقتصادية بين مدن يابانية ودول أفريقية شريكة، مثل تعزيز التعاون في مجالات التعليم، التجارة، والتنمية المستدامة. جاء هذا القرار بعد موجة احتجاجات في عدة مدن يابانية، نتجت عن معلومات مضللة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن المبادرة ستؤدي إلى زيادة الهجرة غير المنظمة إلى اليابان، مما أثار قلق السكان المحليين.

في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو في اليوم نفسه، أقرّ رئيس جايكا، أكيهيكو تاناكا، بأن تسمية المبادرة وطريقة تقديم مفهومها ساهما في ”سوء فهم وارتباك“ بين الجمهور. وأوضح أن الوكالة قررت سحب المبادرة لأن ”البيئة الملائمة لإجراء تبادلات مثمرة أصبحت مهددة بالتقويض“ بسبب هذه الاحتجاجات والمعلومات المغلوطة. وشدد تاناكا على أن القرار لا يعكس ”الخضوع لوجهات نظر خاطئة“، بل يهدف إلى الحفاظ على أهداف الوكالة في تعزيز التعاون الدولي بطريقة بنّاءة.

وأضاف تاناكا أن جايكا ستعمل على التشاور مع الحكومات المحلية في المدن اليابانية المعنية لإعادة تقييم الوضع وتهيئة بيئة مواتية لتبادلات دولية ”مفيدة وممتعة“. تشمل هذه الجهود إعادة صياغة استراتيجيات التواصل لضمان توضيح الأهداف وتجنب سوء التفسير في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع المجتمعات المحلية لكسب ثقتها ودعمها. كما تعهّدت الوكالة بمواصلة دعم الشراكات مع الدول الأفريقية بطرق أخرى، مثل برامج التدريب والمشاريع التنموية، لتعزيز التنمية المستدامة والتفاهم المتبادل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)