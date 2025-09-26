بالصور... تويوتا تكشف عن ”المدينة الروبوتية الأولى في العالم“ عند سفح جبل فوجي

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس)-- افتتحت شركة تويوتا موتور، يوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع ”المدينة المنسوجة“ في مدينة سوسونو بمحافظة شيزوؤكا، وسط اليابان، بعد خمس سنوات من الإعلان عن هذا المشروع الطموح الذي يُعد مختبرًا حيًا لتطوير التقنيات المستقبلية. يشارك في المشروع 18 شركة إلى جانب تويوتا، بهدف اختبار خدمات لوجستية آلية وتقنيات القيادة الذاتية في بيئة بشرية متكاملة. وسيُتاح للجمهور زيارة المدينة ابتداءً من السنة المالية 2026، مما يتيح فرصة استكشاف هذا النموذج المبتكر للحياة الحضرية.

يمتد الجزء الأول من المشروع على مساحة 47,000 متر مربع، ويضم 14 مبنى، تشمل ثمانية مرافق سكنية تتسع لنحو 300 شخص، معظمهم من موظفي تويوتا وأسرهم، بالإضافة إلى مرافق بحثية وتطويرية. تُركز ”المدينة المنسوجة“ على تطوير تقنيات القيادة الذاتية كجزء أساسي من رؤيتها، حيث ستُجرى تجارب تشغيلية لخدمات مشاركة السيارات باستخدام روبوتات ذكية توجه المركبات إلى مواقع يحددها المستخدمون عبر تطبيقات الهواتف الذكية. كما تشمل التجارب تقنيات توصيل ذاتية القيادة، مثل روبوتات لنقل البضائع داخل المدينة، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على التدخل البشري.

تضم الشركات الشريكة أسماء بارزة مثل دايكن للصناعات المحدودة، المتخصصة في أنظمة التكييف والتقنيات البيئية، ونيسين للمنتجات الغذائية، التي تسعى لتطوير حلول غذائية مبتكرة، إلى جانب خمس شركات أخرى من خارج قطاع السيارات. تهدف هذه الشراكات إلى إبداع منتجات وخدمات جديدة، مثل أنظمة إدارة الطاقة الذكية وتقنيات المنازل الذكية، لدعم نمط حياة مستدام. كما يتضمن المشروع تجارب على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد، مثل استهلاك المياه والكهرباء، وتعزيز جودة الحياة في المدينة.

يُعد مشروع ”المدينة المنسوجة“ جزءًا من رؤية تويوتا لتحويل نفسها من مجرد شركة سيارات إلى مزود لحلول التنقل المستقبلية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار. ومن المتوقع أن تتوسع المدينة تدريجيًا لتشمل مساحات أكبر وخدمات إضافية، مما يجعلها نموذجًا عالميًا للمدن الذكية.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)