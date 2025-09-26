【فيديو】عالم الخيال والإبداع يبدأ هنا.. افتتاح معرض طوكيو للألعاب 2025

أخبار اليابان

انطلق معرض طوكيو للألعاب 2025 يوم الخميس في مركز ماكوهاري ميسي بمدينة تشيبا، شرق طوكيو، محققًا رقمًا قياسيًا في مشاركة العارضين الأجانب، حيث يستمر الحدث لأربعة أيام حتى الأحد 28 سبتمبر/ أيلول. يشارك في المعرض أكثر من 1136 شركة ومؤسسة من 47 دولة ومنطقة، بما يشمل 521 عارضًا يابانيًا و615 عارضًا أجنبيًا، مما يمثل أكبر نسبة مشاركة دولية في تاريخ المعرض، مع إجمالي 4159 كشك عرض يفوق الرقم القياسي السابق لعام 2024.

من بين العارضين الأجانب البارزين، تبرز شركات من الصين وكوريا الجنوبية، إلى جانب مشاركات دولية أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للسوق اليابانية كمركز عالمي لصناعة الألعاب. على سبيل المثال، عرضت شركة صينية مبتكرة قفازات لألعاب الواقع الافتراضي، تعتمد على تقنية متقدمة لإعادة محاكاة حركات الأصابع على الشاشة، مما يتيح للاعبين الشعور بأحاسيس اللمس الدقيقة كأنها حقيقية، ويُعد هذا الابتكار خطوة نحو دمج الواقع المعزز في الألعاب اليومية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)