اليابان ودول أخرى تدعم فلسطين مالياً

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزراء خارجية اليابان وبريطانيا وفرنسا وتسع دول أخرى، يوم الخميس، عن إطلاق تحالف لدعم السلطة الفلسطينية ماليًا.

وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن استقرار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية ”أمر لا غنى عنه لاستقرار المنطقة والحفاظ على حل الدولتين“.

ويضم التحالف أيضًا بلجيكا، الدنمارك، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، إسبانيا، وسويسرا.

وطالب الوزراء إسرائيل ”بالتوقف عن أي إجراءات تعيق أو تُضعف السلطة الفلسطينية أو تُهدد بانهيارها“. وأضافوا أن التحالف ”منفتح وشامل، ويدعو جميع الدول والمنظمات الدولية للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي“.

وتعهد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بتقديم 10 ملايين دولار كمساعدات جديدة للغذاء والصحة لفلسطين، وذلك خلال اجتماع وزاري عُقد في نيويورك يوم الخميس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)