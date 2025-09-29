أرقام مقلقة: تزايد إصابات فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أن إجمالي الحالات الجديدة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ومرضى الإيدز في عام 2024 ارتفع بـ34 حالة عن العام السابق، ليصل إلى 994 حالة، مسجلاً بذلك ارتفاعًا متتاليًا للعام الثاني على التوالي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة. يُعكس هذا الارتفاع الطفيف الاستمرارية في التحديات الصحية المتعلقة بالوقاية والكشف المبكر، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الوعي والفحوصات.

انخفض عدد الحاملين الجدد لفيروس نقص المناعة البشرية بسبع حالات فقط ليصل إلى 662، بينما ارتفع عدد مرضى الإيدز الجدد بـ41 حالة إلى 332، مما يشير إلى تباين في مراحل الانتشار والتطور السريري للمرض. يظل الاتصال الجنسي السبيل الأكثر شيوعًا للانتقال، حيث سجلت 417 حالة بين حاملي الفيروس و170 حالة بين مرضى الإيدز، مع تركيز الجهود الوقائية على تعزيز استخدام الواقي الذكري والفحوصات الدورية بين الفئات الأكثر عرضة، مثل الشباب والمجتمعات المثلية.

من حيث التوزيع العمري، كان فئة الثلاثينيات الأكثر تأثرًا بحمل الفيروس، بـ 210 حالات، تليها فئة العشرينيات بـ 208 حالات، مما يبرز الحاجة إلى حملات توعية مستهدفة في هذه الفئات الشابة النشطة اجتماعيًا. أما بين مرضى الإيدز، فقد سجلت فئة الخمسينيات فما فوق أعلى معدلات الإصابة بـ 106 حالات، تليها فئة الأربعينيات بـ 85 حالة، وهو ما يعكس تأثير التأخر في الكشف أو الوصول إلى العلاج في الفئات الأكبر سنًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)