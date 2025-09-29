إنجاز موسيقي عالمي… المايسترو الياباني يونيدا ساتوشي يتألق في بيزانسون بفرنسا

أخبار اليابان

بيزانكون - (جيجي برس)-- فاز ساتوشي يونيدا بالجائزة الكبرى في مسابقة بيزانكون الدولية لقادة الأوركسترا الشباب في شرق فرنسا يوم السبت، ليصبح الياباني الحادي عشر الذي يفوز بالجائزة الكبرى في هذه المسابقة المرموقة.

ويُعد الفوز في مسابقة بيزانسون الدولية لقادة الأوركسترا الشباب بمثابة بوابة النجاح بالنسبة للقادمين الجدد.

نال يونيدا، البالغ من العمر 29 عامًا، استحسان الجمهور بعد قيادته موسيقى الباليه وغيرها، كأول مايسترو من بين المتأهلين الثلاثة للنهائيات. تم اختيار المتأهلين للنهائيات من بين 20 مرشحًا من أصل 271 مشاركًا.

قال يونيدا بعد حفل توزيع الجوائز: ”أنا سعيد جدًا. أود أن أعبر عن امتناني لأن الكثيرين دعموني“.

وأضاف: ”أريد أن أكون قائد أوركسترا يعزف الموسيقى مع فرق أوركسترا رائعة حول العالم“.

تخرج يونيدا من جامعة طوكيو للفنون عام 2020. وتشمل أعماله المتنوعة قيادة أوركسترا لحفلات موسيقية للمغني الياباني غاكت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)