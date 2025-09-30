أسعار الذهب في اليابان تصل إلى مستويات قياسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تجاوزت أسعار الذهب بالتجزئة في اليابان 20,000 ين للغرام لأول مرة يوم الاثنين، متضاعفةً بذلك خلال عامين تقريبًا منذ تجاوزها 10,000 ين أواخر أغسطس/ آب 2023.

حددت شركة تاناكا كيكينزوكو كوجيو كي. كي، وهي شركة رائدة في تجارة المعادن النفيسة في طوكيو، سعر الذهب عند 20,018 ين صباح الاثنين، بزيادة قدرها 78 ينًا عن أواخر الأسبوع الماضي. ورفعت السعر إلى 20,133 ينًا بعد الظهر.

تسارعت وتيرة شراء الذهب، الذي يُعتبر أصلًا آمنًا، في ظل ضعف الدولار منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني. وسجلت عقود الذهب الآجلة في نيويورك، التي تُعتبر معيارًا عالميًا، مستويات قياسية مرتفعة بشكل متكرر هذا الشهر، مما دفع السوق اليابانية المقومة بالين إلى الارتفاع.

تأججت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بسبب سياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب، بينما اهتزت الثقة بالعملة الأمريكية نتيجةً لضغوطها على الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية في معهد راكوتين للأبحاث الاقتصادية للأوراق المالية: ”إن تزايد انعدام الثقة بالدولار قد يعزز تحول أموال الاستثمار إلى الذهب“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)