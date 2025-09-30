اليابان تستأنف العقوبات على إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الاثنين استئناف العقوبات الاقتصادية على إيران بعد أن أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.

وبناءً على قرار مجلس الأمن الدولي، جمّدت الحكومة أصول 78 منظمة و43 فردًا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي: ”القضية الآن عند مفترق طرق“، مشددًا على أهمية الحل الدبلوماسي. وأضاف: ”يجب ألا نضيع فرص الحوار“.

عارضت إيران بشدة عقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال الإشارة إلى أنها ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد هاياشي مرارًا وتكرارًا أن موقف اليابان الداعي إلى حل عبر الحوار لا يزال ثابتًا. وأكد: ”سنواصل الجهود الدبلوماسية اللازمة مع الالتزام بقرار مجلس الأمن“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)