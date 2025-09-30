لمسة إنسانية من العائلة الإمبراطورية… زيارة مدرسة للمكفوفين في اليابان

أخبار اليابان

شيغا - (جيجي برس)-- زار الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو مدرسةً للمكفوفين في محافظة شيغا، غرب اليابان.

تُعد المدرسة المؤسسة التعليمية الوحيدة في المحافظة المتخصصة في تعليم الطلاب المكفوفين.

بعد اطلاعهما على المدرسة التي تديرها المحافظة في مدينة هيكوني من مديرها خلال زيارتهما يوم الاثنين، شاهد الإمبراطور والإمبراطورة الطلاب وهم يصنعون مظاريف باستخدام صحف برايل.

كما تحدث الزوجان الإمبراطوريان في المدرسة مع مسؤولي ”بيواكو هارنس نو كاي“، وهي مجموعة من مستخدمي كلاب الإرشاد في المدينة نفسها.

أثناء تفاعلهما مع كلاب الإرشاد، سأل الإمبراطور ناروهيتو المسؤولين عن أنشطة المجموعة، وأعربت الإمبراطورة ماساكو عن تعاطفها مع الكلاب في ظل الحر الشديد هذا الصيف.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)