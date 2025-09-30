دايهاتسو كوبن تودع خطوط الإنتاج

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة دايهاتسو موتور اليابانية، المتخصصة في تصنيع السيارات الصغيرة، يوم الإثنين، عن قرارها بوقف إنتاج سيارتها الرياضية المكشوفة الصغيرة ”كوبن“ بنهاية أغسطس/ آب 2026، وذلك بسبب مشكلات تنظيمية وأسباب أخرى. وأكدت الشركة أنها ستواصل أبحاثها لإمكانية إعادة إطلاق السيارة في المستقبل.

ظهرت سيارة كوبن لأول مرة عام 2002 كأول سيارة صغيرة مزودة بسقف كهربائي قابل للطي، ونالت إعجاب عشاقها بفضل تصميمها الخارجي الجذاب والمميز.

توقف إنتاج الجيل الأول عام 2012، قبل أن تعيد دايهاتسو إحياء الطراز عام 2014 بإطلاق الجيل الثاني ذي المقعدين. وبلغ إجمالي مبيعات كوبن حوالي 110,000 وحدة حتى نهاية أغسطس/ آب 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)