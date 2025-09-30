اليابان تستعد لموجة غلاء: أسعار أكثر من 3 آلاف منتج غذائي ترتفع الشهر المقبل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تيكوكو داتا بنك المحدودة يوم الثلاثاء أن أسعار 3024 منتجًا من الأطعمة والمشروبات من 195 شركة كبرى في اليابان سترتفع في أكتوبر/ تشرين الأول.

ويرتفع هذا الرقم بنسبة 3.4% عن العام السابق، مسجلاً بذلك زيادة للشهر العاشر على التوالي. كما سيتجاوز الرقم الشهري 3000 منتج لأول مرة منذ أبريل/ نيسان.

ستشهد مجموعة واسعة من المنتجات ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد والعمالة، وفقًا لشركة الأبحاث.

ستمثل منتجات المشروبات، بما في ذلك المشروبات الكحولية، 2262 منتجًا، أي ما يعادل حوالي 70% من الإجمالي. وتعتزم شركة كيرين للمشروبات وشركة كوكاكولا بوتليرز اليابان، وغيرها من شركات تصنيع المشروبات الكبرى، رفع أسعار المنتجات المعبأة وغيرها.

مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز، سترتفع أسعار السلع ذات الصلة، مثل الأرز المطبوخ مسبقًا وكعك الأرز.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)