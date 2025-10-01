اليابان تخطو خطوة جديدة نحو المساواة: توسع الاعتراف بالشراكات من نفس الجنس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية السماح بمعاملة الأزواج من نفس الجنس كأزواج واقعيين بموجب تسعة قوانين ومراسيم إضافية، من بينها قانون منحة التعزية في حالات الكوارث، وذلك بحسب ما عُلم يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم المحكمة العليا الصادر في مارس/ آذار 2024، الذي أكد أن الأزواج من نفس الجنس يُعتبرون في ظروف مماثلة للزواج الفعلي، وبالتالي مشمولين بقانون إعانة ضحايا الجرائم.

وكانت الحكومة قد اعترفت في يناير الماضي بالشركاء من نفس الجنس بموجب 24 قانونًا ومرسومًا، منها قانون منع العنف الزوجي وقانون إيجار الأراضي والمباني.

مع ذلك، ما زالت الحكومة متمسكة بموقفها القائل إن الشركاء من نفس الجنس غير مشمولين بـ 120 قانونًا ومرسومًا آخر، من بينها التشريعات المتعلقة بالضرائب والضمان الاجتماعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)