أسرار النباتات المفترسة: اليابان تكشف آلية اللمس في خناق الذباب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني عن اكتشاف الآلية الدقيقة التي يستخدمها نبات خناق الذباب، أحد أشهر النباتات المفترسة، في رصد الحشرات عبر مستشعرات اللمس.

ورغم معرفة البشر منذ نحو 200 عام بأن النبات يلتقط فرائسه بواسطة شعيرات حسية، فإن تفاصيل هذه العملية على المستوى الخلوي لم تكن مفهومة حتى الآن. ويغلق النبات أوراقه الشبيهة بالصدفة بسرعة لاصطياد الحشرات عند تنشيط هذه الشعيرات.

الفريق بقيادة هيراكو سودا، الأستاذ المساعد في جامعة سايتاما، وماساتسوغو تويوتا، الأستاذ في نفس الجامعة، ركّز على متابعة التغيرات الدقيقة في أيونات الكالسيوم داخل خلايا النبات، إلى جانب التغيرات في الجهد الكهربائي. ولتحقيق ذلك، قاموا بإدخال بروتين فلوري يتوهج تبعًا لتركيز أيونات الكالسيوم، مما أتاح لهم رؤية التغيرات لحظة بلحظة بشكل غير مسبوق. كما طوروا أجهزة متقدمة لقياس الإشارات الكهربائية التي تمر عبر أنسجة المصيدة عند تحفيزها باللمس.

هذا الاكتشاف لا يسلط الضوء فقط على الذكاء البيولوجي الذي تمتلكه النباتات المفترسة، بل قد يفتح آفاقًا جديدة في مجال العلوم العصبية النباتية، ويساعد على تطوير تكنولوجيات مستقبلية في مجالات الاستشعار والروبوتات المستوحاة من الطبيعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)