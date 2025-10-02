اليابان في مواجهة الشيخوخة: الخطوط الجوية ترفع سن التقاعد إلى 65 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُعلن يوم الأربعاء أن الخطوط الجوية اليابانية (All Nippon Airways) تعتزم رفع سن التقاعد لموظفيها إلى 65 عامًا، اعتبارًا من أبريل/نيسان 2027.

اقترحت شركة الطيران اليابانية الكبرى هذا التغيير على نقابة عمالها. وسيتم تطبيق سن التقاعد الجديد في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين خلال المفاوضات.

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين كبار الموظفين ذوي المهارات العالية من العمل بأمان، وتشجيع نقل المهارات إلى الموظفين الأصغر سنًا. وسيخضع جميع الموظفين، بما في ذلك مضيفو الطيران والطيارون، لهذا التغيير.

حاليًا، يمكن للموظفين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر إبرام عقود إعادة توظيف سنوية والعمل كموظفين غير دائمين حتى سن 65 عامًا. ويتراوح الأجر السنوي للموظفين الذين أُعيد توظيفهم بين 60% و80% مما كانوا يتقاضونه في سن 59 عامًا.

بعد هذا التغيير، سيصبح الموظفون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر موظفين دائمين بمسؤوليات وواجبات محدودة. وسيحصل الطيارون والميكانيكيون وغيرهم من العمال ذوي المهارات العالية الحاصلين على مؤهلات وطنية على حوالي 90% مما كانوا يكسبونه قبل بلوغهم سن الستين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)