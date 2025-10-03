الحكم على قاتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يصدر بداية العام القادم

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس)-- أعلنت محكمة محافظة نارا يوم الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أنها ستصدر حكمها في محاكمة تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 45 عامًا والمتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، في 21 يناير/ كانون الثاني 2026، بعد عقد 18 جلسة استماع بحلول نهاية العام. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى في 28 أكتوبر/ تشرين االأول.

وُجهت إلى ياماغامي تهم قتل آبي وانتهاك قانون مراقبة الأسلحة النارية والسيوف، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بصنع أسلحة ومتفجرات غير مرخصة. وقد أكدت التحقيقات النفسية في يونيو الماضي أن ياماغامي كان في حالة صحية نفسية تسمح بمحاسبته جنائيًا، ومن المتوقع أن يعترف بالنوايا القاتلة، مع التركيز في الدفاع على تأثير الكنيسة التوحيد على حياته العائلية، حيث يُعتقد أن دوافعه ترتبط بحقد تجاه الكنيسة بسبب تبرعات أمه الكبيرة التي أدت إلى إفلاس عائلته، وارتباط آبي بها سياسيًا.

وفقًا للائحة الاتهام، أطلق ياماغامي النار على آبي مرتين من مسافة قريبة باستخدام مسدس محلي الصنع مصنوع من أنابيب، بالقرب من محطة ياماتو-سايدايجي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية في مدينة نارا، في 8 يوليو/ تموز 2022، أثناء إلقاء آبي خطابًا انتخابيًا في الشارع لدعم مرشح لمجلس الشيوخ الياباني. هذه المحاكمة تأتي بعد تأخير طويل بسبب تعقيد القضية وتأثيرها الاجتماعي والسياسي، وقد ساهمت في إثارة قضايا تتعلق بكنيسة التوحيد، مما أدى إلى قرار محكمة طوكيو في مارس/ آذار 2025 بحل الكنيسة.





