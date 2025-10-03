أرقام صادمة: آلاف الأطفال الأجانب في اليابان محرومون من التعليم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وزارة التعليم اليابانية في مسح حديث أن ما لا يقل عن 8432 طفلاً أجنبياً في سن التعليم الابتدائي والإعدادي والمقيمين في اليابان لم يلتحقوا بالمدارس أو يُرجَّح أنهم لم يلتحقوا حتى مايو/أيار 2024.

ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضاً طفيفاً بمقدار 169 طفلاً مقارنة بالعام السابق، إلا أن القضية لا تزال تشكل تحدياً أمام الجهود الرامية إلى ضمان حق التعليم لجميع الأطفال الأجانب.

بحسب نتائج المسح، بلغ إجمالي عدد الأطفال الأجانب المسجلين في اليابان كمؤهلين للالتحاق بالمدارس الابتدائية والإعدادية 163358 طفلاً، أي بزيادة ملحوظة قدرها 12663 عن العام الماضي. ويعكس ذلك استمرار ارتفاع أعداد الأسر الأجنبية المقيمة في البلاد.

من بين هؤلاء، كان هناك 114792 طالباً في المرحلة الابتدائية، بزيادة سنوية بلغت 8252 طالباً، و48566 طالباً في المرحلة الإعدادية بزيادة قدرها 4411 طالباً.

شمل المسح مجالس التعليم في 1741 بلدية على مستوى اليابان، حيث سعت الوزارة من خلاله إلى فهم التحديات التعليمية التي يواجهها الأطفال الأجانب، بما في ذلك الحواجز اللغوية والظروف المعيشية للأسر، تمهيداً لوضع سياسات أكثر فاعلية لدعم اندماجهم في النظام التعليمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)