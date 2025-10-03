قبل احتفالات الهالوين.. شيبويا تكثّف جهودها لتوعية الأجانب بالقوانين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن عمدة حي شيبويا بطوكيو، كين هاسيبي، يوم الخميس، أن الحي سيعزز جهوده لتوعية السياح الأجانب بالقواعد والآداب خلال موسم الهالوين هذا العام.

وقال هاسيبي خلال مؤتمر صحفي: ”يبدو أن عدد الأجانب الذين يرتدون أزياء تنكرية قد ازداد العام الماضي. الوضع يتغير“.

وبدءًا من هذا العام، سيقوم الحي بتوزيع المعلومات التوعوية باللغتين الصينية والكورية، إلى جانب الإنجليزية، لضمان وصول الرسائل لأوسع شريحة من المحتفلين.

وسيسعى الحي إلى الحد من السلوكيات المزعجة خلال الاحتفالات، مثل شرب الكحول في الشوارع، والتدخين، وإلقاء النفايات، والتي أصبحت مشكلة متكررة في هذا الموسم. وقال هاسيبي: ”سنحظر الإزعاج في الهالوين“.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر الحي مرسومًا يحظر شرب الكحول في الشوارع بالقرب من محطة شيبويا ليلاً. كما سيستمر الإجراء الذي تم تطبيقه العام الماضي، والمتمثل في مطالبة المتاجر بالامتناع عن بيع الكحول من ليلة 31 أكتوبر/تشرين الأول وحتى صباح اليوم التالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)