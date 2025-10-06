في خطوة نحو المستقبل.. نيسان تختبر سيارات ذاتية القيادة في يوكوهاما

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور يوم الجمعة أنها ستختبر خدمة نقل ذاتية القيادة في يوكوهاما، جنوب طوكيو، لمدة شهرين ابتداءً من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتهدف الشركة إلى إطلاق خدمة تنقل ذاتية القيادة بدون سائق بحلول عام 2027 أو بعده.

سيتمكن حوالي 300 مستخدم مسجل مسبقًا من استخدام الخدمة التجريبية في منطقتي ميناتوميراي وكاناي، والتي تغطي مناطق المكاتب والأحياء السكنية والمعالم السياحية. وسيتم نشر خمس مركبات ذاتية القيادة مستوحاة من سيارة سيرينا الصغيرة.

في الخدمة التجريبية، سيطلب المستخدمون المركبات من 26 موقعًا محددًا عبر تطبيق خاص، ثم يتجهون إلى وجهاتهم.

ستتم مراقبة العمليات من غرفة تحكم، مع إرسال فريق عمل في حال حدوث أي مشكلة. وبينما سيكون السائقون على متن المركبات في حالات الطوارئ، لن يتمكنوا عادةً من التحكم بعجلة القيادة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)