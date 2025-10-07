اليابان: ابتكار لعبة توعوية لإنقاذ الأرواح باستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طوّر رئيس شركة في هوكايدو، أقصى شمال اليابان، لعبةً للأطفال تُشبه جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، وذلك لتقليل الخوف المرتبط باستخدامه.

نفدت اللعبة بعد فترة وجيزة من طرحها للبيع في خريف العام الماضي، لكنها ستُطرح للبيع مجددًا في مارس/آذار المقبل.

طوّر كيوسكي ساكانو، البالغ من العمر 37 عامًا، وهو رئيس شركة لإصلاح وفحص الآلات الصناعية في مدينة كيتامي في هوكايدو، لعبة ”كوكورو“، المُسمّاة تيمنًا بالكلمة اليابانية ”كوكورو“ التي تعني القلب. وحدتها الرئيسية متصلة بأسلاك بلوحتين تُشبهان لوحتي الأقطاب الكهربائية في جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

عندما يُطبّق الأطفال اللوحتين على الدمى، تُصدر اللعبة تسجيلًا صوتيًا يُخبرهم بضرورة التعرّض لصدمة كهربائية. تهتز اللعبة عند الضغط على الزر المُصمّم على شكل قلب في الوحدة الرئيسية.

لا تُصدر اللعبة صدمات كهربائية فعلية. يخبر الأطفال بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، كما يفعل جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي الفعلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)