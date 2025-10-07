كيا الكورية تدخل السوق اليابانية رسميًا بشاحنة كهربائية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ستدخل شركة كيا كورب، الشركة الكورية الجنوبية لتصنيع السيارات، السوق اليابانية ربيع العام المقبل بإطلاق شاحنة PV5 الكهربائية متوسطة الحجم.

من المتوقع أن تواجه PV5 عددًا قليلًا من الطرازات المنافسة في اليابان، حيث لم يكتمل تطوير سوق الشاحنات الكهربائية بهذا الحجم. تهدف كيا، تحت رعاية عملاق الصناعة الكوري الجنوبي هيونداي موتور، إلى تلبية طلب شركات الخدمات اللوجستية وسيارات الأجرة.

شهد سوق السيارات الكهربائية في اليابان نموًا بطيئًا بسبب بطء وتيرة تركيب مرافق الشحن.

مع ذلك، ولأن السيارات الكهربائية مناسبة تمامًا للاندماج مع التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، تُكثّف شركات صناعة السيارات اليابانية جهودها لتوسيع نطاق إنتاجها من السيارات الكهربائية. لذلك، من المتوقع أن تواجه كيا منافسة شرسة في السوق اليابانية في السنوات القادمة.

وقال كيم سانجداي المدير التنفيذي لشركة كيا في مؤتمر صحفي في سيول يوم الثلاثاء الماضي إن شركات صناعة السيارات اليابانية متأخرة كثيرا في مجال الكهرباء وأن هذه فرصة كبيرة لشركته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)