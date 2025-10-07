أمريكيان وياباني يتقاسمون نوبل للطب 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت لجنة نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد يوم الاثنين أنها قررت منح جائزة نوبل في الطب لعام 2025 لثلاثة باحثين، من بينهم الياباني شيمون ساكاغوتشي، تقديرا لأبحاثهم حول كيفية تحكم الجسم في الجهاز المناعي.

جاء ذلك بعد فوز الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلتين الذرية والهيدروجينية، أو نيهون هيدانكيو، بجائزة نوبل للسلام العام الماضي.

فاز 29 يابانيًا، بمن فيهم ساكاغوتشي، بجوائز نوبل، بمن فيهم من حصلوا على الجنسية الأمريكية.

ساكاغوتشي، البالغ من العمر 74 عامًا، الأستاذ الفخري في جامعة أوساكا اليابانية، هو سادس ياباني يفوز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، وأول فائز منذ تاسوكو هونجو، البالغ من العمر 83 عامًا، الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية، الذي نالها عام 2018.

وقال ساكاغوتشي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بمناسبة فوزه بجائزة نوبل: ”إنها مفاجأة سارة“، معربًا عن سعادته بتقدير سنواته الطويلة في البحث الأساسي. وأضاف: ”ربما واجهت بعض الصعوبات لأن أبحاث قمع ردود الفعل المناعية لم تكن شائعة، ولكن هناك أشخاص في العالم لديهم نفس الفكرة، وقد تمكنا من استلام الجائزة نيابةً عنهم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)