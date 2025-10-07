ترامب يمتدح تاكايتشي: امرأة تتمتع بحكمة وقوة استثنائية

أخبار اليابان

واشنطن/طوكيو -(جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأن ساناي تاكايتشي، الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، ”شخصية تحظى بالاحترام الكبير وتتمتع بحكمة وقوة كبيرتين”

وأشاد ترامب بفوز تاكايتشي في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي يوم السبت، قائلاً: ”هذا خبر رائع لشعب اليابان العظيم. تهانينا للجميع!“.

ومن المتوقع على نطاق واسع انتخاب تاكايتشي رئيسة للوزراء في وقت لاحق من هذا الشهر. ورغم أنها لم تتولَّ منصبها كزعيمة للبلاد بعد، إلا أن ترامب وصف تاكايتشي بأنها ”أول رئيسة وزراء“ لليابان دون ذكر اسمها في المنشور.

ويوم الثلاثاء، أعربت تاكايتشي، في منشور على موقع إكس، عن امتنانها لتعليقات ترامب، قائلةً: ”أنا سعيدة جدًا لكلماته الطيبة“.

كما أعربت تاكايتشي عن حرصها على تعميق وتعزيز التحالف الياباني الأمريكي. وأضافت: ”نتطلع إلى العمل معًا لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)